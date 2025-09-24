Lazio, emergenza a centrocampo, Sarri progetta il cambio modulo ma non soltanto: le opzioni

La Lazio è uscita sconfitta dal derby, ma non soltanto: anche decimata e dimezzata in mediana dove, per la partita contro il Genoa di lunedì prossimo, sarà disponibile solo un centrocampisti su sei, Danilo Cataldi.

Quante tegole a centrocampo fra squalificati e infortunati: il punto della situazione

Ieri è arrivata l’ufficialità degli stop del giudice sportivo per Belahyane e Guendouzi: il marocchino è stato fermato per un turno, mentre il francese ha avuto due giornate di squalifica. Alla lista degli indisponibili a centrocampo dobbiamo aggiungere gli infortunati: Dele-Bashiru ha rimediato uno stiramento al flessore della gamba destra e, molto probabilmente, starà fermo almeno un mese. Si aggiunge Rovella con un asterisco che lascia aperta qualche piccola speranza. Il numero sei della Lazio è alle prese con la pubalgia e, per risolvere la situazione, sembra ormai inevitabile un intervento chirurgico (dello stesso tipo di quello che ha affrontato Zaccagni la scorsa estate e che ha permesso al capitano di superare il problema). Una decisione definitiva non è stata ancora presa perché il ragazzo vuole ponderare bene i pro e contro dell’operazione. Per questo, si sta valutando la terapia conservativa che potrebbe consentirti di giocare ancora un po’, magari anche a Genoa. Si aggiunge poi Vecino il cui problema mescolare è stato superato, senza che il giocatore, però, si senta pronto a tornare in campo. In settimana, dovrebbe rientrare in gruppo e, se accadesse, per il match di lunedì sarebbe disponibile solo per uno spezzone di gara (visto che non gioca da quasi due mesi).

