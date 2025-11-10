Inter-Lazio, Gianpaolo Calvarese commenta la gestione di Manganiello: le sue parole

Gianpaolo Calvarese ha commentato sui social la gestione del direttore di gara Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, durante l'incontro Inter-Lazio, che si è concluso con la vittoria della formazione nerazzurra

Ha ragione Sarri quando dice che dovremmo noleggiare arbitri dall'estero? Devo dire che seguendo la Champions ma anche la Premier League con grande interesse non vedo tanta qualità negli arbitri esteri. Devo ammettere che con il ricambio generazionale e complici tanti altri fattori, soprattutto al Var, la qualità si è abbassata e lo riconosciamo. Detto questo però, al di là di una soglia tecnica piuttosto bassa e tanti fischi, soprattutto all'inizio, la partita è stata piuttosto nervosa con l'Inter che aggrediva le ripartenze della Lazio da subito. Credo che Manganiello non abbia inciso, anzi abbia fatto una buona gara, seppur con qualche sbavatura dal punto di vista disciplinare, come quando non ammonisce Carlos Augusto, che trattiene in maniera plateale Zaccagni, che aveva già fatto ammonire tre calciatori dell'Inter.