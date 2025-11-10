Lazio, Sarri è polemico con l'arbitro in conferenza ma la Società non ci sta: il comunicato
Durante la conferenza post Inter-Lazio, il Comandante ha espresso delle considerazioni sulla gestione di Manganiello ma la Società l'ha corretto, il comunicato
La Società Lazio ha rilasciato un comunicato inerente alle considerazioni del Comandante Maurizio Sarri in conferenza stampa post Inter-Lazio, riguardanti la gestione del fischietto Manganiello.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.
Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.
In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri.
Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti.
Nella pagina successiva le dichiarazioni del Comandante Maurizio Sarri in conferenza stampa sull'arbitro