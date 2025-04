Oggi i quarti di finale di Europa League: probabili formazioni di Bodo Glimt-Lazio

Oggi pomeriggio torna l’Europa League: la Lazio disputerà un importante quarto di finale contro il Bodo Glimt. Le condizioni climatiche non saranno ottimali, ad accogliere i biancocelesti temperature sotto lo zero e neve abbondanza. Nonostante ciò, mister Barone ha pochi dubbi e le uniche importante importanti certezze sembrano essere quella fra i pali e al centro dell’attacco. La buona notizia è che il Taty ha recuperato perfettamente dalla lesione al polpaccio e si sente pronto a guidare l’attacco della Lazio. Anche Romagnoli, guarito dall’influenza, è pronto a tornare in difesa. Non sono partiti, essendo fuori lista Uefa, Belahyane, Provstgaard, Ibrahimović, Pellegrini, Basic, gli infortunati Patric e Tavares e lo squalificato Rovella. Grazie all’allenamento di ieri, è stato possibile capire qual è l’idea di formazioni per entrambi i mister per la sfida di stasera.

Europa League - Depositphotos

Nella prossima pagina le probabili formazioni di Bodo-Lazio