Lazio-Juventus, Canigiani: “Prezzi alti? Ci sono poche scuse per non venire…”

Sabato alle 18:00 la Lazio affronterà la Juventus davanti ai propri tifosi, sarà un vero e proprio scontro diretto per l’accesso in Champions League. I bianconeri dovranno fare a meno di diversi calciatori infortunati e dello squalificato Yildiz; Baroni invece avrà tutti a disposizione eccezion fatta per Hysaj e Patric, Lazzari e Tavares invece sono da valutare per le loro condizioni non ottimali. Servirà la spinta del pubblico per portare a casa il risultato: in merito, il responsabile del marketing Canigiani ha fatto il punto sulla situazione dei biglietti venduti. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

Lazio-Juventus, i biglietti venduti: il punto di Canigiani

Al momento ci sono ancora 1500 posti nel distinto sud-est. Ci sono stati quattro giorni di vendita esclusiva per i tifosi della Lazio, quattro giorni, non sono pochi e sono stati venduti solo 4 mila biglietti. A oggi la Maestrelli è vuota, quindi perché dovrebbe essere un problema dividerla in due e mettere i tifosi della Juve vicino al settore ospiti per una questione di sicurezza? Se nei giorni di vendita esclusiva fossero stati venduti 30 mila biglietti, il problema non si porrebbe e gli juventini non entrerebbero. E poi come si fa a impedire a uno tifoso juventino che risiede a Roma o nel Lazio di comprare un biglietto in distinti sud-est o in Tevere? Tenere l’esclusiva per i tifosi laziali con le tessere di fidelizzazione? Avremmo un Lazio-Juve con 38 mila spettatori e poi dovremmo impedire di fatto la vendita libera, cosa non prevista dalle direttive. Perché durante la vendita esclusiva non sono stati esauriti i posti dedicati ai laziali? Dobbiamo decidere se avere uno stadio mezzo vuoto o pieno. Allora da oggi facciamo solo la vendita con le fidelity card e facciamo 5 mila tifosi in meno a partita, anche quando giochiamo contro il Lecce.



La polemica dei prezzi alti