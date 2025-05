Piemonte: “Avremmo meritato la poule scudetto. Lazio? La scelta più giusta”

La stagione della Lazio Women si è conclusa con la vittoria contro il Sassuolo, le biancocelesti rimarranno nella massima serie anche il prossimo anno: ai microfoni di LSC, l’attaccante Martina Piemonte ha parlato così della stagione appena conclusa.

Abbastanza soddisfatta, non sono mai contenta di me. Sono soddisfatta per il lavoro di squadra, per il fatto che la Lazio sia ancora in A. Peccato per la poule salvezza, ma soddisfatta a livello di squadra. In che momento è girata la stagione? Sicuramente col Milan, prima della pausa di Natale. Lì abbiamo dato un forte segnale, poi dal mio punto di vista il clic è arrivato col Sassuolo. Lì ci siamo rese conto del nostro valore e dei punti persi, abbiamo iniziato a crederci e da lì è scattato tutto che ci ha fatto fare un gran finale di stagione. Per quello che abbiamo dimostrato ci saremmo meritate di stare nella poule scudetto. Facevamo grandissime partite con le big, poi i punti persi per strada. Il rigore mio sbagliato con la Fiorentina è pesato tantissimo. È stato un prendere coscienza della squadra e di tutto, però sono state bravissime anche se sono andata in Nazionale non me l’hanno fatta pesare. Mi hanno sempre spronata, un gruppo così non si può spiegare.