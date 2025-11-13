Ufficiale, Stankovic si dimette dallo Spartak Mosca: le parole del tecnico

È ufficiale l'ex centrocampista del club biancoceleste Dejan Stankovic ha deciso di dare le sue dimissioni dal ruolo di tecnico del Spartak Mosca, club russo che milita nella Prem'er-Liga.

Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all’ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia.

È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore.