Ufficiale, Stankovic si dimette dallo Spartak Mosca: le parole del tecnico

Dejan Stankovic ha deciso di dimettersi dal ruolo di allenatore del club Spartak Mosca, ecco le sue parole

Michelle De Angelis /
Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball

È ufficiale l'ex centrocampista del club biancoceleste Dejan Stankovic ha deciso di dare le sue dimissioni dal ruolo di tecnico del Spartak Mosca, club russo che milita nella Prem'er-Liga.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le parole di Dejan Stankovic 

Sono stato orgoglioso di lavorare allo Spartak, dal primo all’ultimo secondo. Alcune cose hanno funzionato per noi, altre no, ma posso dirlo con certezza: lo Spartak è il club più importante in Russia.

Continua

È qualcosa che ho sempre avuto e che sempre mi rimarrà impresso. Mosca è diventata la mia casa e lo Spartak rimarrà per sempre nel mio cuore.

Ufficiale, la Nord Corea trasmetterà la Premier League ma con molte restrizioni: ecco quali