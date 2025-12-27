Udinese-Lazio, un altra gara con torti arbitrali: il commento del mister, Romagnoli e Cataldi

L'incontro tra la Lazio e l'Udinese è terminato, tuttavia, il gol di Matias Vecino non è bastato alle aquile per portarsi a casa i 3 punti, infatti, poco prima della fine della gara è arrivata la rete di Davis, che sembra doveva essere annullata a causa del tocco di braccio prima di Palma e successivamente dell'artefice del gol.

I commenti di Sarri, Romagnoli e Cataldi

A causa dell'ennesimo torto arbitrale la Società biancoceleste ha deciso di chiudersi in silenzio stampa, tuttavia, Dazn ha diffuso i commenti del Comandante Maurizio Sarri, Danilo Cataldi e Alessio Romagnoli riguardanti i torti arbitrali. Riguardo il giallo dato dal direttore di gara Colombo all'ex Fiorentina, per un fallo tattico per fermare Piotrowski, sembra che il mister si sia girato verso la propria panchina commentando “Ok, adesso non parlo più”, mentre il numero 32, dopo il fallo di Karlstrom su Cancellieri non ammonito, ha gridato al IV Uomo: “I gialli solo a me!”. Per questa riguarda il difensore centrale, invece, il biancoceleste si è sfogato per il gol di Davis non annullato dicendo: “Succede sempre a noi!" e “È mano, devi fischia!”

Il video sui torti arbitrali pubblicato dalla Lazio