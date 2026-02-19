La Liga, scossa al Siviglia: maxi squalifica per il mister Almeyda

Il campionato spagnolo è scosso da una dura decisione disciplinare che colpisce duramente la panchina del Siviglia, infatti, dopo l'ultimo incontro con l'Alaves il mister Matias Almeyda ha ricevuto una maxi-squalifica.

I dettagli della sanzione

L'espulsione di Sánchez e un rigore non concesso ad Agoumé hanno scatenato la furia del tecnico argentino, che dovrà abbandonare il timone della squadra per ben 7 giornate, circa 2 mesi.

La decisione del giudice sportivo

Il comunicato ufficiale del giudice sportivo ha motivato la severità del provvedimento attraverso la somma di diverse infrazioni: 2 giornate per le proteste plateali contro il direttore di gara, 1 giornata per non aver abbandonato tempestivamente il terreno di gioco dopo l'espulsione, 3 giornate per atteggiamenti di disprezzo e mancanza di rispetto verso il corpo arbitrale e, infine, un'ultima giornata per condotta contraria all'ordine sportivo.