Cagliari-Lazio, svelato il direttore di gara: ecco i precedenti

In vista dell'incontro Cagliari-Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, l'AIA ha svelato l'arbitro al quale è stata affidata la gara e il bilancio sembra sorridere ai biancocelesti

La designazione arbitrale

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Costanzo – Fontani

IV: Galipò

VAR: Maggioni

AVAR: Maresca

Cagliari-Lazio: i precedenti con Rapuano

Il bilancio sembra sorridere al club biancoceleste, infatti, si contano 8 partite arbitrale dal fischietto di Rimini, di cui 5 trionfi, 2 sconfitte ed un pareggio. Con il Cagliari, invece, il direttore di gara conta 3 vittorie ed una sconfitta.