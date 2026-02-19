Cagliari-Lazio, svelato il direttore di gara: ecco i precedenti

In vista di Cagliari-Lazio, in programma sabato alle 20:45, l'AIA ha svelato l'arbitro della gara e il bilancio sembra sorridere ai biancocelesti rbiyro

Michelle De Angelis /

In vista dell'incontro Cagliari-Lazio, in programma sabato 21 febbraio alle ore 20:45, l'AIA ha svelato l'arbitro al quale è stata affidata la gara e il bilancio sembra sorridere ai biancocelesti 

La designazione arbitrale

Arbitro: Rapuano 
Assistenti: Costanzo – Fontani
IV:      Galipò
VAR:     Maggioni
AVAR:     Maresca

Cagliari-Lazio: i precedenti con Rapuano

Il bilancio sembra sorridere al club biancoceleste, infatti, si contano 8 partite arbitrale dal fischietto di Rimini, di cui 5 trionfi, 2 sconfitte ed un pareggio. Con il Cagliari, invece, il direttore di gara conta 3 vittorie ed una sconfitta.

