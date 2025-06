Mandas: "La Premier League mi interessa, ma l'anno prossimo spero di restare qui"

Anche se la stagione della Lazio è stata un po' altalenante e si è conclusa nel peggiore dei modi, vale a dire con l'esclusione dalle Coppe, la stagione di Christos Mandas è stata eccellente, tanto che è passato da giocare solo in Europa League a diventare il portiere titolare, sotto la guida del mister Marco Baroni. L'arrivo del tecnico Maurizio Sarri, tuttavia, riporta in gioco Ivan Provedel e si ripresenta il problema della gestione dei portieri. In merito alle due stagioni trascorse fino ad ora alla Lazio, Mandas si è espresso a Build Up.

Mandas a Build Up

Il mercato

L'anno scorso il Wolverhampton ha contattato la Lazio per me, ma il club non ha voluto prendere in considerazione una mia partenza punto hanno detto che sarebbero tornati alla prossima. La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo.

L'arrivo alla Lazio

Io non lo sapevo nemmeno che sarei diventato un giocatore della Lazio, ho detto al mio allenatore che volevo giocare in Italia e improvvisamente i miei compagni di squadra di Creta sì sono congratulati con me per il grande passo. Una volta chiuso l'affare, il Ds dell'OFI Creta mi ha detto di andare a Roma, firmate con la Lazio e tornare qui in prestito. Una volta lì, mi hanno fatto aspettare più di un'ora in un ufficio. Il direttore è uscito e mi ha detto che il mister Sarri aveva deciso che sarei rimasto qui. Ci ho messo un po' ad accettare.

L'esordio al derby

Ho esordito in Coppa Italia, al derby! Mentre ero seduto nello spogliatoio prima del calcio d'inizio, la mia ragazza ha visto la formazione in tribuna che mi dava titolare. Non lo sapevo nemmeno, mister Sarri non mi ha fatto innervosire. Hanno tirato solo due volte e ho parato, abbiamo vinto 1-0.

Il problema con i pagamenti

Dopo un trasferimento possono volerci 3-4 mesi per i pagamenti, ma non avevo soldi, ero davvero in difficoltà. Un compagno di squadra se ne accorse e lo disse a Ciro Immobile. Andò subito dal Presidente Lotito, che uscì per scusarsi. Poi mi pagò immediatamente lo stipendio più un extra per il disagio. Il presidente Lotito dimostra molto rispetto per i suoi giocatori. È davvero disponibile e possiamo sempre rivolgersi a lui quando c'è un problema.

Sulla gestione portieri e sul rapporto con Provedel