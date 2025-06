Ora è ufficiale, Matias Vecino rinnova con il club biancoceleste: i dettagli e la nota del club

Finalmente é ufficiale, dopo Pedro scatta il rinnovo anche per il centrocampista Matias Vecino. Nonostante una stagione incisa da un grave infortunio, vale a dire la lesione muscolare riscontrata durante il match contro il Ludogorets in UEFA Europa League, incontro terminato con un pareggio, che ha tenuto il numero 5 lontano dal campo di gioco per più di un mese, il biancoceleste è sempre stato incisivo, infatti, nonostante il centrocampista abbia totalizzato soltanto 29 presenze tra Campionato ed Europa, è riuscito a mandare in porta 2 palloni e a compiere 5 assist, tra cui il gol contro la Juventus e l'assist in Inter-Lazio nelle ultime giornate.

Vecino-Lazio: il contratto

La Lazio stava per perderlo, infatti, il contratto di Matias Vecino scadeva il 30 giugno ma adesso i tifosi biancocelesti non devono più temere, l'aquila numero 5 scenderà ancora in campo con la maglia laziale. Il contratto firmato prevede il prolungamento fino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027 aveva il raggiungimento di un determinato numero di presenze, inoltre, il calcatore guadagnerà 1,8 milioni di euro più bonus nella prossima stagione.

La nota del club biancoceleste

La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Matías Vecino, che continuerà a vestire la maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2027. Centrocampista completo e di grande affidabilità, ha messo al servizio della squadra equilibrio tattico, intensità e senso della posizione, risultando decisivo in più momenti della stagione. Con 114 presenze e 13 reti in tre stagioni, si è distinto per professionalità e spirito di sacrificio. Il prolungamento del contratto rappresenta una scelta di continuità tecnica e di valorizzazione dell’esperienza all’interno del gruppo: caratteristiche fondamentali per affrontare con determinazione e stabilità le sfide della nuova stagione.

