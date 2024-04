GdS | Ioannidis, Barak, Colpani: la Lazio è già nel futuro

Felipe Anderson ha ufficialmente annunciato l'addio, ma con le valigie pronte potrebbero esserci anche Immobile e Luis Alberto. Quest'ultimo, specialmente, venerdì dopo la partita con la Salernitana ha annunciato di voler andare via a fine stagione. Per quanto riguarda Ciro, come scrive la Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto sapere che non intende restare se non può essere utile.

Felipe Anderson in campo

Ioannidis in pole

Sarà complicato trovare qualcuno che faccia ciò che Immobile ha fatto per la Lazio in questi anni. Il profilo che ora è davanti a tutti è quello del 24enne greco Fotis Ioannidis, del Panathinaikos. In questa stagione ha avuto un crescita esponenziale anche in campo internazionale (5 reti in Europa League e 2 nei preliminari di Champions). E' bravo a legare il gioco con i centrocampisti, ma anche a fare reparto da solo. Il costo si aggira sui 15 milioni di euro.

Pavlidis, Simeone, Retegui e Dia

La società avrebbe iniziato a seguire anche un altro greco, Vangelis Pavlidis. Ha 25 anni e gioca nell'AZ, lo scorso anno ha segnato alla Lazio in Conference sia all'andata che al ritorno. Il suo cartellino però costa molto di più, sui 20-25 milioni di euro.

Si seguono anche tre calciatori di serie A: Simeone, Retegui e Dia. Il primo è un nome sempre d'attualità, fu molto vicino alla Lazio due anni fa, poi andò al Napoli. Anche il suo cartellino costa sui 20 milioni. 25, invece, costa quello di Retegui del Genoa. L'operazione diventa fattibile solo con l'inserimento di qualche contropartita. Infine, per Dia basterebbero 10 milioni essendo fuori rosa alla Salernitana, ma ha giocato pochissimo questa stagione.

Colpani e Barak

Per sostituire Felipe Anderson e Luis Alberto servono due trequartisti e le candidature più forti sono quelle di Andrea Colpani e Antonin Barak. Entrambi perfetti per il modulo di gioco di Tudor, tra l'altro il secondo è stato già allenato dal tecnico a Verona. Costa una decina di milioni e alla Fiorentina non trova molto spazio, dunque la società viola è disposta a cederlo. Per Colpani invece ne servono circa 20, anche perché su di lui ci sono club importanti e il Monza intende monetizzare al massimo la sua cessione. La Lazio ha intenzione di provarci. Come vorrebbe fare un tentativo per Valentin Carboni, di proprietà dell'Inter ma in prestito sempre al Monza.