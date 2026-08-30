Lazio-Genoa, De Rossi: "La Lazio ha individualità forti, più di quello che si possa pensare"
Il mister Daniele De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa
Il mister Daniele De Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e poco prima del fischio d'inizio di Lazio-Genoa.
L'intervento di De Rossi a Dazn
L'Olimpico è casa mia, non mi fa più effetto ormai. Lazio squadra che gioca, ha individualità forti, più di quello che si possa pensare sulla carta. Con Rino li ho visti giocare bene, l'atmosfera è un altro discorso. Gattuso? Avremo poco tempo di parlare, penso ci abbracceremo forte.