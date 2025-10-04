Lazio-Torino, Ianni: "Loro sono partiti meglio, c’è mancata la forza di provare a chiudere..."

Le dichiarazioni del vice mister Marco Ianni a Lazio Style Channel

Sull'assenza del Comandante Maurizio Sarri

Ci tengo a portare le scuse del mister che non si è sentito bene e il finale di partita ha sicuro influito, aveva dei giramenti di testa.

Sul pareggio della Lazio contro il Torino

Quella contro il Torino è stata una partita abbastanza rocambolesca dove loro sono partiti meglio di noi che poi abbiamo avuto una bella reazione. Nel secondo tempo c’è mancata la forza di provare a chiudere la gara e loro sono una squadra che ha fisicità, hanno giocatori che sanno far male e insomma la partita è diventata quella che abbiamo visto anche se siamo stati bravissimi a rialzarci.

Le speranze prime delle soste

La speranza era quella di arrivare alla sosta con più punti ma abbiamo avuto diverse problematiche che non sono un alibi ma, qualche problema in meno sarebbe stato meglio. La squadra non è andata dietro alle varie problematiche ha buttato il cuore oltre l'ostacolo anche quando la partita sembrava persa. Farei un grande applauso ai ragazzi.

Le condizioni degli infortunati

Guendouzi rientra dalla squalifica dopo la sosta così come Marusic, gli altri da valutare strada facendo ma per noi è essenziale recuperare i giocatori sia per il match che a gara in corso anche se devo dire che oggi chi è entrato ha fatto davvero bene. Per noi è fondamentale che tutti siano parte di un progetto.

