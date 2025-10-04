Lazio-Torino, Cataldi: "C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Il rigore?..."

Una partita che lascia un po' di rammarico per la rosa biancoceleste, infatti, nonostante la doppietta di Matteo Cancellieri aveva fatto guadagnare alla Lazio un leggero vantaggio sul Torino, le reti di Adams e Coco, rispettivamente al 73' e al 90+3', hanno ribaltato la situazione. Fortunatamente il rigore procurato da Tijjani Noslin a pochi secondi dalla fine e tirato da Danilo Cataldi ha permesso alle aquile di portarsi a casa un punto. Al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il centrocampista numero 32 per commentare il risultato e le prestazioni della rosa biancoceleste.

Le dichiarazioni di Danilo Cataldi a Lazio Style Channel

Il pareggio della Lazio contro il Torino

Il pallone pesava per il minuto e per come era andata la partita, era un peccato perderla. C'è rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ci prendiamo però il punto e la Lazio che la riprende due volte.

Sugli infortunati e sulla panchina

In settimana speriamo di recuperare qualche giocatore. Io dico sempre che il calcio cambia in un secondo, quando tocca a te e non ti fai trovare pronto vivi di rimpianti, tutti si devono sentire parte del gruppo poi il mister fa delle scelte per i il bene della squadra. Sono contento per Basic, gli vanno fatti i complimenti. Anche a TJ e Gustav, che è rientrato da poco. Peccato per i tre gol presi così e non aver vinto la partita.

Sul calcio di rigore da lui battuto