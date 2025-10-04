Ianni in conferenza: "Partita difficile, guarderei la reazione della squadra. Dobbiamo..."
L'intervento in conferenza stampa di del vice Marco Ianni post Lazio-Torino
Dopo un inizio complicato in cui la Lazio ha subito l'aggressività offensiva del Toro, tanto da incassare al 16' il goal dell'1-0 granata, poi rimontato dalla squadra di Sarri grazie alla doppietta di un super Cancellieri, che dopo la prima rete contro il Genoa si è definitamente sbloccato. L'esterno ex Empoli ha saputo fornire una prestazione convincente, rispondendo con grinta e determinazione alla rete del vantaggio del cholito Simeone, che con la rete di oggi ha collezionato così il nono goal siglato alla Lazio.
Nel secondo tempo la mancanza di lucidità e i numerosi errori individuali - presenti lungo tutto il match - hanno preso il sopravvento, in una frazione di gioco in cui la Lazio non è riuscita ad uscire e a ripartire per essere mettere difficoltà gli avversari sottoporta. Poche occasioni e pochi spunti per i biancocelesti, salvati da un calcio di rigore agli ultimissimi minuti - impossibile da non assegnare - che ha cambiato parzialmente le sorti della partita.
Al termine del match contro il Torino, Marco Ianni è intervenuto in conferenza stampa nella Sala Stampa all'Olimpico di Roma, a sostituzione di Maurizio Sarri che non è potuto intervenire nelle interviste a causa di alcuni giramenti di testa.
Ianni in conferenza stampa
Perche non ha parlato il mister? Ci tengo a portare le scuse del mister, giramenti di testa e anche il finale ha inciso. Passo indietro? No, è stata una partita difficile, non penso sia un passo indietro. non è stata una settimana facile, abbiamo perso giocatori ma non è un alibi, è stata una problematica anche a gara in corso. Rispetto a genoa siamo stati meno bravi a chiudere la partita, ci siamo abbassati un pochino e abbiamo permesso a loro di alzarsi in area. Piu che guardare il passo indietro, guarderei la reazione della squadra e il bicchiere mezzo pieno.
Continua il tecnico
Questo è un modulo che abbiamo sempre provato anche in estate, e pensato come alternativa in corso di gara. È normale che ora bisogna trovare l'equilibrio per essere pericolosi davanti e non concedere tanto all'avversario: dobbiamo crescere nella gestione della palla, e questo ce lo darà il tempo. Oggi era un 4-2-3-1 più offensivo. Abbiamo messo in preventivo di poter concedere qualcosa in più, ma creando qualcosa. È diventata difficile sul 2-2. Non da sottovalutare lo spirito dei ragazzi, che stanno crescendo pian pinao. In un pre sosta trovare un goal del pareggio alla fine ti consente di affrontare la sosta con più energia e con un sorriso in più. ci sarà un ringraziamento alla squadra per quello che ha fatto dopo il 3-2. Tenere la palla sì, per cercare di fare il 3-1 e addormentarla.