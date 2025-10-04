Ianni in conferenza: "Partita difficile, guarderei la reazione della squadra. Dobbiamo..."

Dopo un inizio complicato in cui la Lazio ha subito l'aggressività offensiva del Toro, tanto da incassare al 16' il goal dell'1-0 granata, poi rimontato dalla squadra di Sarri grazie alla doppietta di un super Cancellieri, che dopo la prima rete contro il Genoa si è definitamente sbloccato. L'esterno ex Empoli ha saputo fornire una prestazione convincente, rispondendo con grinta e determinazione alla rete del vantaggio del cholito Simeone, che con la rete di oggi ha collezionato così il nono goal siglato alla Lazio.

Nel secondo tempo la mancanza di lucidità e i numerosi errori individuali - presenti lungo tutto il match - hanno preso il sopravvento, in una frazione di gioco in cui la Lazio non è riuscita ad uscire e a ripartire per essere mettere difficoltà gli avversari sottoporta. Poche occasioni e pochi spunti per i biancocelesti, salvati da un calcio di rigore agli ultimissimi minuti - impossibile da non assegnare - che ha cambiato parzialmente le sorti della partita.

Al termine del match contro il Torino, Marco Ianni è intervenuto in conferenza stampa nella Sala Stampa all'Olimpico di Roma, a sostituzione di Maurizio Sarri che non è potuto intervenire nelle interviste a causa di alcuni giramenti di testa.

Ianni in conferenza stampa

Perche non ha parlato il mister? Ci tengo a portare le scuse del mister, giramenti di testa e anche il finale ha inciso. Passo indietro? No, è stata una partita difficile, non penso sia un passo indietro. non è stata una settimana facile, abbiamo perso giocatori ma non è un alibi, è stata una problematica anche a gara in corso. Rispetto a genoa siamo stati meno bravi a chiudere la partita, ci siamo abbassati un pochino e abbiamo permesso a loro di alzarsi in area. Piu che guardare il passo indietro, guarderei la reazione della squadra e il bicchiere mezzo pieno.

Continua il tecnico