Zazzaroni: "Lotito si ama, continua a specchiarsi, ma c'è una storia da salvare"

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato sull'ultimo numero del quotidiano l'ennesima telefonata che vede protagonista il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Solo pochi giorni fa, il patron è tornato al centro dell'attenzione mediatica dopo un'accesa conversazione con un tifoso laziale, durante la quale si è espresso duramente non solo su Baroni, ma anche sulla gestione tecnica di Sarri.

Zazzaroni sul Corriere dello Sport

So perfettamente che Lotito se ne fotte bellamente degli altri, non li considera, ci passa sopra. E non solo perché è troppo concentrato su sé stesso, ma perché si ama. Si piace come nessuno. Ama il suono della propria voce, la sua logorrea da Satta Flores scoliano, il suo umorismo di grana grossa, la sua dialettica monca in cui uno, lui, ha sempre ragione e gli altri, tutti gli altri, hanno sempre torto. Nella sua bulimia di spiegare il mondo a modo suo, pensa ancora di essere nel 2004.

