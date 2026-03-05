Lazio-Atalanta, il numero degli spettatori all'Olimpico

Per la terza volta in stagione, i tifosi biancocelesti hanno deciso di non entrare allo stadio in occasione di una gara casalinga, proseguendo la protesta contro la società. Anche ieri, nella sfida contro l’Atalanta valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, molti sostenitori hanno scelto di non prendere posto sugli spalti all'Olimpico.

La contestazione, però, non ha impedito ai tifosi di far sentire la propria voce. In tanti sono rimasti fuori dallo stadio, nei pressi della Curva Nord, dove i cori hanno cercato di accompagnare la squadra.

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, circa 5.000 spettatori erano presenti all'interno dello stadio, numero che sale a circa 6.000 considerando anche gli omaggi e le scuole invitate. La società, infatti, aveva cercato di correre ai ripari dopo il comunicato del tifo organizzato, invitando gratuitamente alcune scuole capitoline per evitare che l'impianto restasse completamente deserto in una semifinale di Coppa Italia.

All’esterno dell’Olimpico, invece, si sono radunati circa 2.000 tifosi. I gruppi organizzati si erano inizialmente dati appuntamento a Ponte Milvio con l’intento di accogliere il pullman della squadra, cosa che poi non è avvenuta. Secondo quanto riferito dalla società, la Questura non avrebbe dato il via libera all’iniziativa.

I tifosi hanno comunque deciso di muoversi in corteo verso lo stadio, esponendo uno striscione con la scritta: “Estremo atto di amore”.