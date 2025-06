Cardone: "La prima punta per Sarri? Raspadori è l'uomo giusto. Sull'offerta per Gila..."

Il giornalista Giulio Cardone si è espresso ai microfoni di Radiosei riguardo il centravanti Lorenzo Lucca dell'Udinese, che ha suscitato l'interesse del Napoli e della Roma, e su Giacomo Raspadori, attaccante del club di Conte e nel mirino della Lazio. Cardone si è espresso anche sulla questione Gila-Lazio e sulla presunta offerta dalla Premier League di 35 milioni più 5 di bonus per il centrale.

Stiamo cercando di verificare questa presunta offerta arrivata dalla Premier per Mario Gila di 35 milioni più 5 di bonus. La Lazio chiede sempre cifre molto alte per i propri giocatori, dietro una scelta presunta di Sarri si nasconde anche questo aspetto. In questo caso il club credo che chieda 50 milioni di euro, considerato il 50% che andrebbe al Real Madrid. Uno dei primi discorsi che il tecnico ha fatto alla Lazio ha riguardato la conferma della coppia Gila-Romagnoli. Sul veto di Sarri non ci sono dubbi, lo spagnolo con Provedel, Romagnoli, Zaccagni, Guendouzi e Rovella, è uno dei calciatori dai quali chiede di ripartire. Poi ci sono i vari Tavares, Castellanos ed Isaksen sui quali si può discutere. Un eventuale rifiuto alla proposta inglese per Gila, aprirebbe uno scenario anche relativo al rinnovo del contratto. I tentativi che fino ad oggi sono stati fatti dalla Lazio con gli agenti sono caduti nel vuoto. Davano un po’ per scontato l’addio alla Lazio in questa estate, ora la società dovrebbe assolutamente cercare di iniziare una trattativa per il rinnovo con adeguamento. Deve esserci anche l’interesse a farlo da parte del difensore.