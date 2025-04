Scuola calcio di Ronaldinho: nasce il "Manuale del Mago" con ambasciatore l'ex Lazio César

Titolo:

Scuola calcio di Ronaldinho: nasce il "Manuale del Mago" con l'ex Lazio César

Sottotitolo:

L’ex campione brasiliano lancia una scuola per giovani talenti. César: “Un'opportunità per realizzare un sogno”

Titolo SEO:

Scuola calcio di Ronaldinho: il "Manuale del Mago" con César

Sottotitolo SEO:

Ronaldinho apre la scuola calcio "Manuale del Mago" per giovani talenti. César: "Un'opportunità unica per i ragazzi"

H2 suggeriti:

Ronaldinho lancia la sua scuola calcio: nasce il "Manuale del Mago"

L'ex Lazio César: "Un'opportunità per i giovani calciatori"

Parole chiave SEO:

scuola calcio Ronaldinho, Manuale del Mago

Scuola calcio di Ronaldinho: nasce il "Manuale del Mago" con l'ex Lazio César

Da poche settimane, sono aperte le iscrizioni al Manuale del Mago, come riportato da SportItalia, il progetto calcistico di Ronaldinho dedicato ai giovani talenti. L’ex fuoriclasse brasiliano, vincitore del Pallone d’Oro e icona del Barcellona, ha deciso di trasmettere la sua esperienza alle nuove generazioni attraverso una scuola calcio esclusiva.

L'ex Lazio César: "Un'opportunità per i giovani calciatori"

Tra gli ambasciatori di questo progetto spicca l’ex giocatore di Lazio e Inter, Aparecido César. "Nella mia carriera ho dovuto superare molte difficoltà per arrivare a giocare ai massimi livelli in Europa" – ha raccontato l’ex biancoceleste – "e so che migliaia di giovani in tutto il mondo inseguono il sogno di diventare calciatori professionisti. L'obiettivo del Manuale del Mago è proprio quello di offrire a questi ragazzi un'opportunità concreta, permettendo loro di apprendere i segreti di uno dei più grandi talenti di sempre. Sono orgoglioso di contribuire a questa iniziativa con un ruolo così importante".

César sarà presente alle selezioni iniziali per individuare i giovani più promettenti. Il suo compito sarà quello di creare un ambiente ideale per lo sviluppo tecnico e valutare i punti di forza dei partecipanti, aiutandoli a esprimere al meglio il proprio talento.

Anche Ronaldinho, durante la presentazione del progetto, ha espresso il suo entusiasmo: "Siamo davvero felici di avviare questo percorso. Con il team del Manuale del Mago, abbiamo strutturato un programma per insegnare ai giovani tutto ciò che ho imparato nella mia carriera. L'obiettivo è aiutarli a realizzare il loro sogno di diventare calciatori. Spero che questa esperienza sia indimenticabile per loro".