Atalanta, il punto sulle assenze. Tre out contro la Lazio

Si avvicina la gara di ritorno tra Atalanta e Lazio per la 31° giornata di campionato, in programma domenica 6 aprile al Gewiss Stadium alle ore 18:00. Ma il mister del club bergamasco, Gianpiero Gasperini, dovrà fare i conti con tre assenze importanti, che non saranno a disposizione nel match contro i biancocelesti.

Tre assenti per Gasperini: out con la Lazio

Secondo le ultime da Zingonia, arrivano buone notizie per Gasperini dall'infermeria: Kossounou è vicino al rientro. Il calciatore ivoriano, out per un'operazione del 17 gennaio scorso all'inserzione prossimale comune agli adduttori della coscia destra, nella giornata di oggi ha svolto un lavoro individuale, e stando alle sue condizioni potrebbe rientrare nella sfida contro il Milan del 20 aprile. Mentre gli assenti certi per la sfida contro la Lazio sono Posch, Toloi e Palestra, che rimarranno fuori per lo scontro diretto contro i biancocelesti.

Atalanta-Lazio, come arrivano le due squadre al match

Il 6 aprile andrà in scena un big match tra due squadre che stanno entrambe attraversando un periodo travagliato: da una parte una Lazio che non riesce a risollevarsi da un momento complesso, fatto di stanchezza, assenze e infortuni, e che al rientro dalla sosta nazionali non ha saputo ritrovare quella brillantezza che tanto la contraddistingueva da inizio anno. Dall'altro canto c'è invece l'Atalanta al terzo posto in classifica con 58 punti, ma reduce da due sconfitte consecutive con Inter e Fiorentina, inoltre la squadra di Gasperini sta trovando diverse difficoltà a trovate una vittoria in casa: la Dea è infatti a digiuno di vittorie casalinghe dal 22 dicembre scorso.