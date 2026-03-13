"Laziali si Nasce", Delio Rossi: "ecco cosa mi dissero i tifosi appena arrivato. Suor Paola…"

In chiusura dello spettacolo di Alfredo Pedullà, “Laziali si Nasce”, mister Delio Rossi è salito sul palco per una breve intervista sui momenti vissuti alla guida della Lazio.

Le parole di Delio Rossi

Tuffo nella fontana? La storia della fontana parte da lontano: allenando la Lazio ho conosciuto persone incredibile Pulici, Lovati e tra queste anche Suor Paola che ci teneva a conoscere l’allenatore della Lazio ed il giovedì mi portava alla sua casa famiglia. Tutti i giovedì andavo là e la Lazio andava bene così continuavo ad andarci. Il giovedì prima di questo derby vinto 3-0 a fine cena mi dice in un orecchio : “mister se vinciamo domenica mi faccio un bagno alla fontana” e io le dissi scherzando ”se te lo fai tu me lo faccio anch’io”. In conferenza stampa i giornalisti mi chiesero se sarei poi andato a fare il bagno; ora lei questo me lo disse in un orecchio e io non lo rivelai a nessuno quindi era stata lei (ride n.d.r.) e io mi arrabbiai in conferenza dicendo che non avrei fatto nulla. Vado a Formello e sento che Manzini risponde al telefono ed è Suor Paola che gli dice che sta con i piedi dentro la fontana e lo sta aspettando. Era il 16 dicembre all’una di notte, Suor Paola mise la cosa sul religioso (ride N.d.R.) e a quel punto presi costume e accappatoio e andammo. Mi portarono in questo posto ma non c’era nessuno, nemmeno Suor Paola, e allora io mi buttai in questa fontana.

Momento migliore alla Lazio?

Sono arrivato alla Lazio da signor nessuno, sono arrivato dopo l’epoca Cragnotti e quando Lotito venne da me mi chiese non come giocavo ma quanto prendevo. Nel primo incontro mi sono incontrato con il ds, io non ho mai avuto agente, mi incontro con Walter Sabatini che mi dice che non mi aveva scelto lui ma il presidente e litighiamo, dovevo ancora firmare il contratto. Io devo dire grazie a Lotito che mi ha dato la possibilità di allenare la Lazio non so su quale base. Io ho avuto giocatori importanti alla Lazio solo che quando sono arrivato i tifosi mi hanno detto: 1) si ricordi che ci sono due derby e per noi sono fondamentali 2) si ricordi che chi si comporta bene con la Lazio sarà laziale a vita.

Se c’è una persona lontana dalla comunicazione penso di essere io, quando sono andato alla Lazio allo stadio non venivano tante persone, c’erano tanti giocatori che erano delle scommessd e avevo solo una carta ovvero far giocare la squadra bene. Io avevo 44 anni e per farmi seguire dovevo anche essere una guida morale facendogli capire che c’era competenza, quando sono arrivato volevo far giocare la squadra bene e lo stadio pieno. L’ultima partita in Coppa Italia l’ho giocata davanti a 70mila laziali.

Le parole di Pandev?

Ho avuto tanti calciatori nella mia carriera, non li ho mai avuti all’apice della loro carriera, ho avuto un Pandev che era 5-6 chili sovrappeso in ritiro ma aveva tecnica e faceva giocar bene anche gli altri. Era faticoso giocare con Zarate l’unico che poteva farlo era Pandev. Le sue parole mi hanno fatto piacere. Il primo anno in cui ho allenato tra i professionisti io ero un allenatore a termine volevo rimanere nel settore giovanile, dovevo allenare un mese. Penso tutt'ora di essere un istruttore.

Come si esce da questo momento alla Lazio?