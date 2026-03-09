Lazio-Sassuolo, cambio forzato per Sarri: infortunio per Cataldi

Altra batosta in casa Lazio: nel corso della sfida contro il Sassuolo, che sta andando in scena in questi istanti, Danilo Cataldi ha rimediato un infortunio al polpaccio destro, costringendo Sarri al 37' al cambio forzato. Al posto del centrocampista biancoceleste è subentrato Patrick ricoprendo il ruolo di mediano.

Il numero 32 laziale nelle prossime ore verrà sottoposto a degli accertamenti per stabilire l'entità dell'infortunio. La speranza è che il giocatore non abbia riportato nulla da grave in vista soprattutto del prossimo atteso impegno casalingo contro il Milan.