Le pagelle di Lazio-Sassuolo: Marusic salva tutto e Maldini si sblocca. Male Zac
Le valutazioni dei calciatori biancocelesti durante Lazio-Sassuolo, 28° giornata di Serie A
Marusic nel recupero regala tre punti, che sembravano ormai insperati. La Lazio inizia bene creando tanti pericoli nel quarto d'ora, che gli valgono anche il vantaggio grazie alla rete di Maldini. Con il passare dei minuti cresce però il Sassuolo, che riesce a trovare la rete del pareggio con una perla di Laurentiè. Il secondo tempo si gioca su ritmi blandi con poche occasioni, quando tutto sembra andare in archivio arriva la rete di Marusic.
Le pagelle di Lazio-Sassuolo
Motta - 6
Si sporca i guantoni al 28' quando Nzola da posizione defilata va alla conclusione incrociata, reattivo sul tiro che aveva subito una deviazione da Cataldi ed era diventato insidioso. Bravo a recuperare anche ad una sbavatura nel secondo tempo.
Marusic - 6.5
Soffre la rapidità di Laurentiè e le sovrapposizioni di Garcia, anche se in affanno riesce comunque a tamponare. Il gol che vale i tre punti però per il morale che dà cancella le imprecisioni nell'arco dei 90'. Rete che gli vale anche il premio di MVP della Lega Serie A.
Gila - 6.5
Qualche licenza poetica di troppo palla al piede con imprecisioni in impostazione, anche se l'assist per Isaksen l'aveva praticamente fatto. Nella fase difensiva è attento, ma gli manca ancora quella leadership per guidare il reparto.
Romagnoli - 6
Attento in occasione dei primi pericoli che il Sassuolo crea, non accorcia però in tempo su Laurientè in occasione del gol, permettendo all'ala neroverde di sfoggiare una conclusione sotto al sette da dentro l'area, da sottolineare come però non sia l'unico responsabile del gol preso. Dal 45' Provstgaard: 5.5
Nuno Tavares - 6
Qualche buona accelerazione nel primo tempo, ma nel secondo tempo si adatta all'andamento blando della partita. Continua però la sua crescita in fase difensiva risultando applicato e concentrato.
Continua alla pagina successiva