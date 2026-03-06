Paglia: "Cessione della Lazio? Conoscendo Lotito dico che..."

Ai microfoni di Radio Laziale, Guido Paglia ha parlato del futuro societario a seguito delle voci su possibili offerte arrivate a Lotito e ha voluto commentare la spaccatura tra i tifosi e quest'ultimo: ecco il suo intervento integrale.

Il futuro della Lazio

Non so come si può uscire da questa situazione. Non sono leggibili gli sviluppi. Io non ho mai creduto a trattative per la cessione della Lazio, conoscendo Lotito sapevo che nessuna di queste voci potesse essere affidabile. Lui non vende e non ha intenzione da vendere. C'è soltanto da soffrire e vedere il nostro amore per la Lazio appassirsi e andare verso un futuro oscuro. Se il prossimo anno non ci saranno i 30.000 abbonati diminuiranno gli abbonati dallo stadio e i diritti televisivi. La situazione diventerà drammatica anche dal punto di vista bilancistico.

Aumento di capitale? Ma per favore. Non è mai stato fatto, ci sarà un motivo. Adesso la colpa è delle radio, della stampa, c'è un complotto che passa attraverso le radio. Lui dà sempre le responsabilità agli altri. Il diritto di critica è l'unica cosa che abbiamo e non ce la può togliere nessuno.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Le parole su Fabiani

Darsi una calmata? Fabiani non si può permettere. Noi tifosi abbiamo il diritto di fare quello che ci pare. Figuriamoci se quella frase potesse essere rivolta a Lotito. Chiunque sia alla Lazio sa benissimo quale sia la situazione.

Il passaggio su Sarri