Paglia: "Cessione della Lazio? Conoscendo Lotito dico che..."
Queste le dichiarazioni di Guido Paglia ai microfoni di Radio Laziale
Ai microfoni di Radio Laziale, Guido Paglia ha parlato del futuro societario a seguito delle voci su possibili offerte arrivate a Lotito e ha voluto commentare la spaccatura tra i tifosi e quest'ultimo: ecco il suo intervento integrale.
Il futuro della Lazio
Non so come si può uscire da questa situazione. Non sono leggibili gli sviluppi. Io non ho mai creduto a trattative per la cessione della Lazio, conoscendo Lotito sapevo che nessuna di queste voci potesse essere affidabile. Lui non vende e non ha intenzione da vendere. C'è soltanto da soffrire e vedere il nostro amore per la Lazio appassirsi e andare verso un futuro oscuro. Se il prossimo anno non ci saranno i 30.000 abbonati diminuiranno gli abbonati dallo stadio e i diritti televisivi. La situazione diventerà drammatica anche dal punto di vista bilancistico.
Aumento di capitale? Ma per favore. Non è mai stato fatto, ci sarà un motivo. Adesso la colpa è delle radio, della stampa, c'è un complotto che passa attraverso le radio. Lui dà sempre le responsabilità agli altri. Il diritto di critica è l'unica cosa che abbiamo e non ce la può togliere nessuno.
Le parole su Fabiani
Darsi una calmata? Fabiani non si può permettere. Noi tifosi abbiamo il diritto di fare quello che ci pare. Figuriamoci se quella frase potesse essere rivolta a Lotito. Chiunque sia alla Lazio sa benissimo quale sia la situazione.
Il passaggio su Sarri
Sarri viene attaccato, preso di petto e preso in giro. Lui è un professionista che si è dimesso, per poi tornare per amore della tifoseria, non di certo di Lotito. Gli è stato nascosto il mercato bloccato. Si continua a prenderlo in giro in tutte le maniere, mettendo bocca sulle scelte tecniche. La colpa ora è sua? Perché si permette di rispondere in maniera educata? Io spero che Sarri possa trovare una collocazione adeguata e che ci possa essere un divorzio senza risse sulle chiusure economiche. Lo dico per affetto nei confronti di Sarri e del professionista che è. Credo che la Lazio non possa permettersi l'esonero di Sarri, Lotito è specializzato a portare le cose in una situazione tale da poter risparmiare. Noi dobbiamo ricordare quello che ha fatto Sarri per la Lazio e per i laziali. Non siamo abituati a personaggi del genere.