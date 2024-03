MOVIOLA | Bayern Monaco-Lazio, gestione tranquilla per Vinčić. Nel finale tre gialli per i biancocelesti

Termina agli Ottavi di Finale l'esperienza della Lazio, per questa stagione, in Champions League. Il Bayern Monaco, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, ha rimontato la vittoria biancoceleste per 1-0, superando la squadra di Maurizio Sarri per 3-0. Decisive le reti di Harry Kane, autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, e Thomas Müller. Il match è stato diretto dal signor Slavko Vinčić (SVN), coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klančnik (SVN) ed Andraž Kovačič (SVN), il quarto uomo Matej Jug (SVN), con Nejc Kajtazovic (SVN) al V.A.R. e come A.V.A.R. Rade Obrenovič (SVN).

Nel primo tempo interviene in poche occasioni l'arbitro Slavko Vinčić, con un paio di calci di punizioni fischiati per parte. Al 38esimo della prima frazione arriva il vantaggio del Bayern Monaco con Harry Kane. Sul finale di tempo, i calciatori biancocelesti protestano per un presunto calcio d'angolo non assegnato alla Lazio. Successivamente, nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro, arriva il raddoppio dei padroni di casa con Thomas Müller.

Anche nella ripresa il tema della partita non cambia, con il direttore di gara che lascia giocare molto, fischiando in poche occasioni. Al 66esimo è ancora il numero 9 del Bayern Monaco a trovare la via del gol, chiudendo il match sul 3-0. Al minuto numero 80 arriva il primo giallo della partita: a subire l'ammonizione è un calciatore della Lazio, con Alessio Romagnoli che viene sanzionato per un intervento falloso, all'altezza del centrocampo, su Harry Kane. Otto minuti dopo, all'88esimo, è Danilo Cataldi a subire l'ammonizione, per un intervento in ritardo sempre sull'autore della doppietta per i padroni di casa. Infine, nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro Slavko Vinčić, viene sanzionato con il cartellino giallo anche Luca Pellegrini, reo di esser intervenuto fallosamente sul centrocampista del Bayern Monaco Konrad Laimer.