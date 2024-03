PAGELLE - Il colpo di testa di Immobile sarà un grande 'what if', Guendouzi e Felipe i migliori

Provedel 5 - La Lazio non perde per colpa sua ma non arriva il miracolo che serviva per alimentare la speranza. Non riesce a respingere il tocco ravvicinato di Kane, beffato da Muller e regala all'inglese la doppietta con una respinta troppo precisa.

Marusic 6 - Deve alternarsi fra le discesi Guerreiro e i movimenti di Musiala, molto bravo nel deviare una serie di filtranti che potevano essere molto pericolosi. Si accentra in occasione del 3-0 con Kane libero di battere alle sue spalle.

Gila 6,5 - Scende in campo con sfrontatezza senza aver paura della brutta figura, lo spirito giusto per un debuttante a certi livelli. SI impegna, combatte e più volte fa bella figura.

Romagnoli 6 - Tiene Kane con le buone e con le cattive, l'inglese trova la doppietta solo con due tap in. L'unica vera sbavatura è la mancata chiusura su Musiala per il 3-0 anche se il tedesco viaggia a velocità supersonica.

Pellegrini 5 - Viene cercato molto in uscita dal basso riuscendo spesso ad avviare la ripartenza. I dolori sono dietro quando Muller lo infila troppo facilmente per il vantaggio iniziale che spiana la pratica ai tedeschi.

Guendouzi 6,5 - Non è un caso che sia fra i migliori dei biancocelesti, sa come si affrontano queste partite e lo dimostra ancora una volta. In tutte le zone del campo non fa mancare il suo apporto, unico neo un cross nel primo tempo che poteva calibrarlo meglio.

Vecino 5 - L'uomo che doveva portare esperienza e fisicità fa mancare il suo apporto. In fase di impostazione è un errore continuo, non migliora nel posizionamento disimpegnandosi giusto in un paio di contrasti aerei.

Dal 61' Cataldi 5,5 - Entra a partita ormai in completa discesa per il Bayern, il 3-0 avvia la gestione bavarese per cui può fare poco. Nota di merito il giallo per un fallo su un irritante Harry Kane.

Luis Alberto 6 - Prezioso in fase di interdizione, non lascia mai sguarnita la sua zona di competenza e prova a far ripartire l'azione. Duetta con i compagni ma gli manca il guizzo vincente come dimostra una conclusione dal limite troppo moscia.

Dall'80' Kamada SV

Felipe Anderson 6,5 - Tanto lavoro oscuro per aiutare la difesa e interrompere le trame bavaresi, si affaccia poco in avanti ma è sempre preciso nella gestione del pallone. Gli si può imputare la pigrizia sul secondo gol nel tenere in gioco Muller ma non rientra nelle sue mansioni. Peccato perchè è stato fra i migliori.

Dal 75' Pedro 6 - Probabilmente l'ultima partita della sua carriera in Champions League.

Immobile 5 – Si danna l'anima portando il pressing per non far mai aumentare il ritmo al Bayern, ha sulla testa la grande occasione del primo tempo ma spedisce il pallone sul fondo. Un errore che poteva raccontare una storia diversa.

Dal 61' Castellanos 5,5 - La differenza con Immobile è il risultato e il non aver una grande occasione. Quando vieni ricordato solo per un velleitario passaggio di tacco non è un merito.

Zaccagni 6 - Cerca molto di entrare dentro il campo per duettare con Luis Alberto. Si prende diversi falli e pennella il cross per Immobile, troppo poco però in una partita in cui doveva mettere più personalità.

Dal 61' Isaksen 5,5 - Pochi istanti dopo il suo ingresso arriva il terzo gol dei padroni di casa che chiude definitivamente i giochi. Quelle poche occasioni che ha per puntare il marcatore terminano tutte con il pallone perso.

All. Sarri 6 - La Lazio ha messo in campo coraggio come gli ha chiesto in sala stampa. Per passare il turno serviva non sbagliare nulla, purtroppo qualche sbavatura arriva e il Bayern vince 3-0. Il cammino Champions rimane di assoluto rilievo e una crescita rispetto a tre anni fa.