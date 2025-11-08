Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv

Ultimo test prima della sosta: la Lazio sfida l’Inter a San Siro

Ultimo appuntamento prima della pausa per le Nazionali: la Lazio di Sarri vola a San Siro per affrontare l’Inter di Chivu, reduce dal successo nel finale contro il Verona. Una gara dal sapore europeo che metterà di fronte due squadre in ottimo momento di forma e in cerca di conferme.

Dopo la vittoria casalinga contro il Cagliari, i biancocelesti vogliono dare continuità ai risultati e chiudere nel migliore dei modi questo primo ciclo di partite, mentre i nerazzurri puntano a mantenere il passo delle prime in classifica.

Dove vedere la partita: diretta esclusiva su Dazn

Il match Inter-Lazio, valido per l’undicesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 9 novembre alle 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.

Gli appassionati potranno collegarsi su Smart TV, PC, smartphone, tablet o console, per non perdersi neanche un minuto di una sfida che promette spettacolo e intensità alla Scala del calcio.