Primavera, Punzi: "Contenti di aver riportato la vittoria. Sull'infortunio di Farcomeni..."

Al termine del match tra Lazio e Vicenza mister Punzi ha raggiunto gli studi di Lazio Style Channel per dare le sue impressioni sul match andato in scena questa mattina alle ore 11 al Mirko Fersini di Formello.

Il commento di Punzi

Io credo che noi abbiamo iniziato la partita molto bene, creando tantissime situazioni per poter andare in vantaggio. È normale che poi anche il fatto stesso che c'erano in campo tanti giocatori insieme che magari non hanno l'abitudine di esserci tutti insieme poteva creare qualcosa di meno ordinato nella seconda metà del primo tempo e purtroppo così è avvenuto. Però credo che la partita poi sia stata condotta e siamo andati in vantaggio credo meritatamente. Poi c'è stato un errore e gli errori purtroppo in questo momento si pagano e la cosa giusta è stata non perdere la testa, non prendere contropiedi per la foga di andare a vincere la partita e cercare poi di portarla dalla nostra parte come è accaduto. Se si vedono i risultati di questa giornata del primo turno di Coppa Italia sono tutti risultati comunque di misura, quindi segno evidente che poi quando si vanno ad affrontare queste partite di scontato non c'è nulla.

Dobbiamo essere contenti di aver passato il turno, di aver riportato la vittoria perché venivamo da due o tre giorni in cui naturalmente dopo aver fatto un'ottima prestazione senza risultato a Torino il morale non poteva essere sicuramente dei migliori. Come ci siamo detti con i ragazzi questo è un capitolo che si apre e si chiude ogni qualvolta c'è, quindi da stasera testa solo esclusivamente al campionato per fare un'altra ottima partita con il Milan, sperando di accomodare oltre alla prestazione che sarà sempre bello o male arrivando anche il risultato positivo.

Infortunio di Farcomeni

Sicuramente è un infortunio che va valutato con un esame strumentale, le sensazioni dei ragazzi non sono delle migliori. Purtroppo è un infortunio casuale perché non è un infortunio né traumatico né muscolare, gli è mancato l'appoggio e quindi è andato in rotazione con l'adduttore.

Purtroppo va ad aggiungersi un serie di infortuni al collaterale di Cuzzarella di domenica, abbiamo ancora fuori Serra. Fortunatamente sta rientrando Sanà Fernándes che oggi abbiamo portato a disposizione per testarlo. Mi sembra che le sue sensazioni fossero buone anche alla fine della partita.

Nei momenti in cui viene a mancare qualche giocatore o che magari fa una buona prestazione come c'è successo domenica e non arriva il risultato, bisogna mantenere l'equilibrio. Oggi credo che delle cose positive ci sono: il fatto che hai condotto la partita, hai creato diverse situazioni soprattutto nel primo tempo, ne hai creata qualcuna anche nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo con Montano, qualche altra palla ferma che non è entrata per poco. Poi siamo stati bravi a sfruttare i calci piazzati, le abilità di Riccardo le conosciamo, è stato molto bravo anche chi ha calciato la palla e ha permesso di portare questa qualificazione.

E' importante anche far fare tanti minuti e a tanti giocatori e questo ci ha aiutato sicuramente e ci aiuterà in vista di domenica.

Riguardo Bordon

Io credo che al di là dell'aspetto squisitamente tecnico Riccardo sia un esempio per il suo modo di vivere il calcio.

Un ragazzo che dall'inizio dell'anno, dal primo giorno, non si riconosce praticamente la voce se non per incitare i compagni, un ragazzo che si allena sempre al top, che si è fatto sempre trovare pronto. Domenica è riuscito con un leggero affaticamento e comunque ha potuto esserci ha stretto i denti. Se la partita si fosse messa in un modo diverso magari li avremmo risparmiato qualche minuto.

Abbiamo avuto bisogno di lui e lui ha risposto presente, non solo con un'ottima prestazione ma anche con una doppietta. È il premio alla professionalità e alla qualità di questo ragazzo. Quello che sarà il suo futuro non posso prevederlo.

Gli auguro il meglio e credo che se lui continuerà a lavorare così raggiungerà tutte le soddisfazioni che la sua qualità gli permetterà di raggiungere.



Siccome ci siamo allenati di mattina, ho avuto la possibilità di visionare dal vivo Frosinone Ternana. È stata una partita molto equilibrata, risolta su un calcio piazzato a 7 minuti dalla fine. La realtà è questa. Naturalmente oggi la differenza in campo, se tu fai il gol all'inizio, si alzano un po' le distanze, va naturalmente ad ampliarsi. Poi passano i minuti, sai che devi vincere, non ci sono i supplementari, non c'è il ritorno, vai in paura, riesci ad andare in vantaggio, poi purtroppo commetti una leggerezza e oggi la prima leggerezza la paghiamo e poi a quel punto ti puoi disunire o reagire.

I ragazzi hanno reagito, sono stati bravi, quindi ripeto, oggi si chiude questo capitolo che si aprirà ai sedicesimi di finale con la vincente di Bologna-Como, però adesso l'obiettivo è solo e esclusivamente recuperare energie e vedere come sono usciti qualche calciatore malconcio. Le condizioni di Farcomeni non gli permetteranno probabilmente di esserci domenica, così sarà per Serra, così sarà per Cuzzarella. Abbiamo una rosa che oggi ha dimostrato comunque che ci sono dei calciatori che possono tranquillamente far parte del gruppo e quindi noi dobbiamo essere bravi poi a portare a termine questa situazione.

Sul prossimo impegno di Coppa Italia