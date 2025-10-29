Rivoluzione per le partite delle 20.45: Lega serie A propone il cambio orario

Nel calcio moderno siamo abituati alle rivoluzioni, più grandi o più piccoli, più importanti o meno. Sicuramente la notizia emerso nelle ultime ore ha attirato diverse attenzioni ed opinioni. Il presidente della Lega serie A, Ezio Simonelli, avrebbe proposto a Dazn di anticipare alle ore 20 le partite delle 20.45. L'obiettivo del cambio orario? Attirare maggiormente l'attenzione dei più giovani. A riportare la notizia è Il Corriere della Sera.

La risposta di Dazn

Sarebbe sicuramente una novità incredibile un cambio di orario simile. 45 minuti di differenza che potrebbero avere un esito pazzesco, nel bene o nel male. La piattaforma Dazn al momento non ha dato alcun riscontro su questa nuova idea. Probabilmente le valutazioni sono in corso, di sicuro c'è il timore di poter perdere spettatori anticipando i match serali in questione.

Altri dettagli

Per ora si tratta solo di un'idea, sicuramente concreta ma la richiesta alla Lega Serie A è da mettere tutto concretamente per iscritto formalizzando l'istanza, curando ogni dettaglio. Secondo quanto scritto dallo stesso quotidiano, i colloqui tra le parti proseguono e non è escluso che già in questa stagione potremmo assistere ad una prima prova che potrebbe rappresentare il lancio di questa idea rivoluzionaria oppure essere un fallimento.