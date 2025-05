Serie A, l'Atalanta batte la Roma e va in Champions

Atalanta-Roma: vittoria decisiva per la Dea



Allo stadio Gewiss, l’Atalanta supera la Roma per 2-1 conquistando con certezza l’accesso alla prossima edizione della Champions League, per la quinta stagione consecutiva. I bergamaschi partono forte e passano in vantaggio grazie a Lookman, ma la Roma reagisce e trova il pareggio con Cristante. Nel secondo tempo, la squadra di Gasperini sfiora più volte il gol del sorpasso, che arriva infine con una splendida conclusione dalla distanza di Sulemana, imparabile per Svilar.

Classifica: Atalanta avanti, Roma frenata



Con questo successo, l’Atalanta raggiunge quota 71 punti, consolidando la propria posizione tra le prime della classe. Per la Roma, invece, si tratta di una sconfitta pesante: i giallorossi restano a 63 punti, alle spalle di Lazio e Juventus, entrambe attualmente quarte in classifica.