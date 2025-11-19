Belleri: "Tavares l'anno scorso ha fatto cose spettacolari ma non è più lo stesso. Rovella?..."

Manuel Belleri, attuale direttore tecnico della scuola calcio del Milan ed ex terzino della Lazio e del Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale riguardo il periodo che sta vivendo il club biancoceleste e sul Campionato di Serie A.

Manuel Belleri a Radio Laziale

Il momento che si sta vivendo in Serie A

Sono sempre di meno i giocatori che saltano l'uomo e sempre di meno i numeri 10 che utilizzavi per andare a coprire la superiorità numerica, ti ritrovi a farlo ma in fascia, dove riescono a salare l'uomo e a crossare la palla ma sono situazioni che arrivano dall'esterno. Sicuramente c'è stata un aggiornamento in fase difensiva delle varie squadre e questo incide però credo che sia il fatto di non riuscire a trovare quei calciatori che nell'1Vs1 ti saltano l'uomo, come facevano Del Piero o Baggio.

La Juventus

C'è una situazione particolare, da Tudor ci si aspettava qualcosa in più perché conosceva benissimo l'ambiente. È un problema storico particolare, i vari cambiamenti e le difficoltà nel trovare un Ds si sono sentiti, nonostante il cambio di allenatore il problema è rimasto. Yldiz? Sta facendo sicuramente bene ma ci si aspettava qualcosa in più.

Le dichiarazioni di Fábregas sul calcio italiano

Se il Barcellona perde una finale di Champions perché cura di meno la fase difensiva nei minuti finali, però non è cascato il mondo, è stato un errore e sono ripartiti, giocano un calcio spettacolare. Noi siamo aggrappati ancora ad uno schema antico che andrebbe ripensato e ristudiato perché sennò faccia fatica anche a livello europeo. Nico Paz? È un giocatore che fa la differenza perché il Como dipende molto da lui.

Gasperini e la Roma

Gasperini é un ottimo allenatore, ha fatto vedere grandi cose all'Atalanta, non è riuscito a farlo all'Inter perché non gli hanno dato tempo. Alla Roma sta facendo bene ma incide anche la figura di Ranieri perché va a filtrare tutte quelle cose che in precedenza hanno bruciato tantissimi allenatori. A livello personale ci sono dei meriti anche di Ranieri, per la gestione di tutte quelle situazioni che hanno creato tensione con l'allenatore.

Il divario tra le Big e le squadre minori

Probabilmente il livello delle squadre si è un pochino abbassato, quindi questo divario sì è un po' assottigliato in alcune squadre. È stato così anche in passato, quest'anno nella lotta al vertice abbiamo 7/8 squadre che lottano per la Champions ma ci sono soltanto 4 posti liberi. Se mettiamo la Juventus, il Napoli, l'Inter, la Lazio, il Como, il Bologna già sono molte squadre con un tasso tecnico importante che lottano per la conquista dello stesso posto, così come accade in zona retrocessione.

