Transfermarkt unisce il calcio e la Notte degli Oscar: il premio vinto dalla Lazio

In occasione della Notte degli Oscar, il mondo del calcio ha deciso di assegnare le proprie statuette virtuali, celebrando i club e i giocatori che più hanno emozionato o sorpreso i tifosi. Questa iniziativa di Transfermarkt unisce l'analisi sportiva alla narrativa da grande schermo, evidenziando come la Serie A e il calcio internazionale siano diventati un set a cielo aperto fatto di storie di riscatto, colpi di scena drammatici e giocate degne dei migliori effetti speciali di Hollywood.

I premi

Il Como si aggiudica il titolo di Miglior Film, confermandosi la storia più avvincente dell'anno, mentre l'Inter domina la scena per intensità venendo premiata per il Miglior Film Drammatico. Tra i singoli, spicca il talento di Kenan Yildiz come Miglior Attore Protagonista, accompagnato dalle giocate spettacolari di Federico Dimarco (Migliori Effetti Speciali) e dalla solidità difensiva di Alessandro Bastoni, premiato ironicamente per il Miglior Stunt. La qualità tecnica viene invece rappresentata da Luka Modrić, che vince il premio per la Miglior Regia e dai successi europei del Bodø/Glimt, eletto Miglior Film Internazionale. Non mancano le note di colore: la Lazio si "consola" con l'Oscar per il Miglior Film Comedy, mentre dietro le quinte il lavoro di Frederic Massara viene riconosciuto come il Miglior Casting della stagione.

Il post di Transfermarkt