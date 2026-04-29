Coppa Italia, Olimpico verso il sold out: assalto Lazio. Tribuna Tevere esaurita: ecco i posti rimasti

Lo Stadio olimpico va rapidamente verso il tutto esaurito in vista della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma il 13 maggio alle ore 21:00.

A meno di 24 ore dall'apertura della vendita riservata agli abbonati, la risposta dei tifosi biancocelesti è stata straordinaria. Già nelle prime ore di prelazione, aperta ieri alle 14:00, migliaia di sostenitori si sono messi in cosa sul sito di Vivaticket, con oltre 40:000 utenti collegati contemporaneamente.

Tribuna Tevere lato Lazio esaurita

Nel gito di poche ore sono andati esauriti prima la Curva Nord e poi i Distinti Nord. Successivamente è arrivato il sold out anche per la Tribuna Tevere, lato Lazio, compresi gli ultimi posti disponibili nel settore Tevere Top.

Pochi posti rimasti in Monte Mario Nord

Al momento restano soltanto pochissimi biglietti nei settore della Monte Mario Nord e Monte Mario Nord Laterale, con meno di 350 posti ancora disponibili per i tifosi della Lazio. Un dato che conferma la grande voglia del pubblico biancoceleste di tornare allo stadio, nonostante le recenti proteste e le assenze nelle ultime gare casalinghe.

I dati della risposta dei tifosi dell'Inter

Situazione diversa, invece, per i tifosi dell'Inter: è stata esaurita la Curva Sud, ma risultano ancora disponibili posti nei Distinti Sud-Ovest e Sud-Est, oltre ad alcuni settori della Tribuna Tevere e della Monte Mario.

Con questi numeri, cresce il rischio che la vendita di libera, prevista dal 5 maggio, possa non offrire più disponibilità.