Coppa Italia, biglietti per Lazio-Inter: tutte le info
Tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per la finale di Coppa Italia
Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha dato tutte le informazioni riguardanti la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma per il 13 maggio alle ore 21.
Coppa Italia, Lazio-Inter: tutte le info sui biglietti
Si pubblicano in allegato le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 LAZIO-INTER, in programma allo Stadio “Olimpico” di Roma mercoledì 13 maggio 2026, con inizio alle ore 21.00.
BIGLIETTI E PREZZI
Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:
TRIBUNA Monte Mario € 220.00
TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00
TRIBUNA Tevere € 170.00
TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00
DISTINTI € 60.00
CURVE € 40.00
non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100%
CON ACCOMPAGNATORE € 50.00
Bambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto.
Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.
Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.
Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura. I biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android).
Tutti i titoli di accesso sono non cedibili.
I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 14.00 di martedì 28 aprile 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto)
La fase di vendita
FASI LAZIO
Dalle ore 14.00 del 28 aprile, fino alle ore 23.59 del 3 maggio 2026 vendita riservata a:
gli abbonati alla Serie A 25-26 della Lazio che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 25-26. Per ogni biglietto sarà necessario inserire nel campo codice coupon il numero della EAGLE CARD o 1900, composto da 12 cifre, seguiti da un trattino e la data di nascita nel formato GGMMAAAA. Ad esempio: per abbonamento caricato su EAGLE CARD codice EAG123456789-01011900, per abbonamento caricato su 1900 codice 032123456789-01011900"
Dalle ore 10.00 alle ore 23.59 del 4 maggio 2026, vendita riservata esclusivamente ai sostenitori di SS Lazio possessori di Priority Pass, (ricevuto al momento di acquisti effettuati presso i Lazio Style Official Store) che potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino tutti possessori di Priority Pass.
Il Priority pass, a seconda della tipologia di codice ricevuto, può permettere l’acquisto nei settori Tribuna Monte Mario o Tribuna Tevere.
FASE DI VENDITA “LIBERA” DEI BIGLIETTI RESIDUI
Per entrambe le squadre, alle ore 12.00 del 5 maggio 2026 – eventuale inizio della fase di vendita “libera” dei biglietti residui di entrambe le squadre. Per ulteriori informazioni sarà possibile consultare i siti: www.vivaticket.com, www.legaseriea.it, www.sslazio.it e www.inter.it.