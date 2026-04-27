Coppa Italia, biglietti per Lazio-Inter: tutte le info

Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie A ha dato tutte le informazioni riguardanti la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma per il 13 maggio alle ore 21.

Si pubblicano in allegato le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 LAZIO-INTER, in programma allo Stadio “Olimpico” di Roma mercoledì 13 maggio 2026, con inizio alle ore 21.00.



BIGLIETTI E PREZZI

Le categorie e i prezzi dei biglietti sono i seguenti:

TRIBUNA Monte Mario € 220.00

TRIBUNA Monte Mario Laterale € 180.00

TRIBUNA Tevere € 170.00

TRIBUNA Tevere Laterale € 130.00

DISTINTI € 60.00

CURVE € 40.00

non DEAMBULANTI E INVALIDI AL 100%

CON ACCOMPAGNATORE € 50.00

Bambini che non abbiano compiuto il 5° anno di età ingresso gratuito senza diritto di posto.

Ai sostenitori della Lazio sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord.

Ai sostenitori dell’Inter sono riservati i biglietti dei settori Curva Sud, Distinti Sud, Tribuna Monte Mario lato Sud e Tribuna Tevere lato Sud.

Per la prima volta in Italia, i biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone in formato NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple, offrendo un’esperienza di accesso ancora più innovativa, rapida e sicura. I biglietti per la Finale di Coppa Italia Frecciarossa saranno acquistabili anche tramite Bancomat Pay, ampliando così le modalità di pagamento a disposizione dei tifosi (compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android).

Tutti i titoli di accesso sono non cedibili.

I biglietti saranno posti in vendita esclusivamente in modalità digitale su tutta la rete vendita vivaticket.com a partire dalle ore 14.00 di martedì 28 aprile 2026 secondo le indicazioni che seguono (N.B. Gli acquirenti dovranno registrarsi sul sito Vivaticket prima di procedere all’acquisto)