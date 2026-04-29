Lazio-Inter Coppa Italia: biglietti polverizzati, Curva Nord da record

Biglietti Lazio-Inter: Curva Nord sold out in poche ore

La febbre per la Coppa Italia è esplosa tra i tifosi della Lazio, che hanno risposto presente nel momento decisivo della stagione. In occasione della finale del 13 maggio contro l’Inter, come riportato da Il Messaggero, la vendita dei biglietti – inizialmente riservata agli abbonati – ha fatto registrare numeri impressionanti.

In appena quattro ore, infatti, la Curva Nord è andata completamente esaurita. Un segnale forte da parte del popolo biancoceleste, pronto a stringersi attorno alla squadra per quello che rappresenta molto più di una semplice partita.

Dopo mesi segnati dalla contestazione e da uno stadio spesso semi vuoto, l’Olimpico si prepara a tornare una bolgia. L’entusiasmo visto nel match contro il Milan ha riacceso la speranza: con il supporto dei tifosi, tutto può davvero succedere.

Priority Pass e vendita: come assicurarsi i biglietti

Fino al 4 maggio, gli abbonati potranno acquistare il proprio posto per la finale di Coppa Italia. I biglietti saranno disponibili esclusivamente in formato digitale, senza possibilità di stampa.

Successivamente entrerà in gioco il Priority Pass, iniziativa lanciata dal club: con una spesa minima di 50 euro nei negozi ufficiali Lazio Style, sarà possibile ottenere un accesso prioritario per acquistare un tagliando nei settori Tevere o Monte Mario Laterale.

Si tratta dell’ultima opportunità concreta per chi non possiede l’abbonamento. La vendita libera, infatti, appare già compromessa vista la rapidità con cui i posti stanno andando esauriti.

Intanto, cresce l’attesa anche all’interno dello spogliatoio. Maurizio Sarri ha sottolineato l’importanza del sostegno del pubblico, evidenziando come giocare senza il calore dei tifosi sia stato complicato e frustrante. Ora però il clima cambia: la Lazio ritrova il suo popolo proprio nel momento più importante.