Gravina attacca Lotito: "Non è normale che come presidente della Lazio..."

Torna a parlare il presidente dimissionario della Figc, Gabriele Gravina. Quest'ultimo è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La 7. Tanti gli argomenti toccati dall'ex presidente della Figc. Non potevano mancare delle dichiarazioni sulle sue ipotetiche responsabilità legate al fallimento della nazionale italiana. Tra i tanti temi toccati, Gravina, ha parlato anche di Claudio Lotito, presidente della Lazio.

Non sono stato costretto a dimettermi, nella maniera più assoluta. È stata una mia scelta personale. Avevo assunto un impegno verso tutti i tifosi italiani di andare al Mondiale e purtroppo non ho mantenuto fede a questo impegno. È stato giusto dimettersi, un gesto d'amore e di responsabilità. Non sono propenso a subire pressioni, ragiono con la mia testa e la mia lucidità, e questo è stato un atto di responsabilità verso la Federazione. Erano in atto isterie istituzionali di ogni genere, era bene non sovraesporre la Figc. E ho sentito falsità, tante falsità.