Zaccagni in conferenza: "C'erano ragazzi che non avevano tanta voglia di tirare i rigori"

Sul dispiacere della squadra

In questo momento siamo distrutti però adesso dobbiamo cercare di rialzare la testa subito perché lunedì c'è la partita importante di Campionato.

Sul rammarico tra la gara d'andata e di ritorno

Io direi più per quella d'andata perché stasera non c'è proprio niente da dire, abbiamo fatto una partita quasi perfetta e sappiamo tutti che i rigori sono una lotteria però io sono orgoglioso dei miei compagni, abbiamo fatto un cammino fantastico. Ci dispiace tanto per i nostri tifosi che stasera, per l'ennesima volta sono stati fantastici e c'è un grande dispiacere anche per questo.

Se c'è qualcuno che non ha voluto tirare il rigore e su Taty

Non c'è nessuno che ha chiesto di non tirarlo, c'erano solo ragazzi che non avevano tanta voglia di tirare ma su questo non si può dire niente perché sappiamo tutti i rigori come e, ripeto, sono orgoglioso di tutti.

Sul recupero per il Campionato

Non è semplice ma dobbiamo farlo perché la partita è vicina, lunedì è vicino e dobbiamo ritrovare le energie mentali e le energie fisiche.

Se ha parlato con il resto della rosa o con Baroni

No ancora non abbiamo parlato perché dopo le partite è meglio non parlare, parleremo domani a mente lucida.

Su cosa lascia la stagione in Europa

Sicuramente quando arrivano queste sconfitte avendo dato tutto rimane l'esperienza che puoi portare per gli altri anni, quindi noi adesso penseremo agli obiettivi da raggiungere in Campionato e poi penseremo al prossimo anno.

Su Guendouzi

La rabbia è da parte di tutti, è logico che c'è chi l'esprime in un modo chi in un altro e ne parleremo domani a mente lucida.

Sull'obiettivo

L'obiettivo è entrare in Europa, vediamo in quale perché c'è una bellissima lotta quest'anno, però adesso noi dobbiamo resettare subito per ricompattarci e andare a giocare.

