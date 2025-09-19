Guendouzi: "Il derby è la partita più importante della stagione. Sei mesi con Sarri valgono…"

Matteo Guendouzi è stato uno dei giocatori forse più centrali negli ultimi derby per il suo modo di essere, tanto amato fra i laziali quanto bersagliato dai tifosi della parte opposta. Il carattere del francese si conosce, non vuole mai perdere, è venale e sincero: sfide come il derby sono pane per i suoi denti.

Matteo Guendouzi è intervenuto ai microfoni di CBS Sport in merito al derby della Capitale.

Le parole di Guendouzi ai microfoni di CBS Sport

Il derby è la partita più importante della stagione. Tutti i tifosi della Lazio aspettano questa partita perché sanno quanto sia speciale. Ogni calciatore vorrebbe disputare gare così. Io ho giocato tanti derby nella mia vita: a Londra, in Francia, ma è difficile trovare un'atmosfera così speciale. Tutti aspettano questa gara. Puoi vincere cinque, sei partite di fila, ma se poi perdi questa partita, per i tifosi sarà un dramma. Dobbiamo dare tutto e provare a vincere questa partita, altrimenti in caso di sconfitta, non sarebbe facile lavorare almeno per il mese successivo.

Su Sarri

Quando due anni fa ho firmato per la Lazio, l'ho fatto perchè c'era lui in panchina. Un ottimo tecnico che mi ha insegnato molto dal punto di vista tattico nel primo anno che sono stato in Italia. Ha vinto lo scudetto alla Juventus e quando era alla guida del Chelsea mi sconfisse nella finale di Europa League. Sono molto contento di lavorare con lui. E' un tecnico che insegna tantissimo ai suoi giocatori. Che li migliora. Sono sicuro che nelle prossime gare i nostri risultati miglioreranno. Cosa scrive durante le partite? E' molto attento ad ogni singolo dettaglio. Ma non solo sotto l'aspetto sportivo. Quando vai a parlare nel suo ufficio, ti chiede della tua vita privata, di come ti senti, di quello che fai e che non fai. Come ho detto, sei mesi con lui valgono come anni con altri allenatori.

Differenze tra Sarri e Baroni?