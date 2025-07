Lazio, la protesta in piazza continua: le parole del tifo organizzato

Una protesta mai veramente sopita negli anni e che nell'ultimo periodo si è riaccesa dopo la scioccante notizia che la Lazio non potrà operare sul mercato in questa sessione estiva.

A distanza di circa un anno il popolo biancoceleste scende di nuovo in piazza per gridare il suo dissenso verso il presidente Claudio Lotito e il suo operato. Mancano ancora alcuni dettagli per definire con precisione, dove e come andrà in scena questo ennesimo appuntamento che unisce tanti laziali contro la dirigenza.

Le parole del tifo organizzato

Di seguito le parole rilasciate a Radio Piazza della Libertà dal tifo organizzato della curva nord laziale.

Siamo pronti a tornare in piazza, scendiamo in strada nuovamente come abbiamo fatto l’anno scorso. Questa volta abbiamo scelto un altro posto, ma non lo diciamo ancora perché la prossima settimana andremo a chiedere i permessi per la manifestazione. Dobbiamo solo attendere che ci diano la conferma. Si svolgerà intorno a metà luglio, tenetevi pronti tra il 15 e il 18, sarà uno di questi giorni. Faremo sentire quello che è il nostro disagio contro la confusione che regna in questo momento.

La contestazione dello scorso anno

I tifosi biancocelesti erano scesi in piazza per animare la protesta contro il presidente Claudio Lotito. Tanta delusione per una squadra smantellata, che vedeva partire big come Ciro Immobile e Luis Alberto e arrivare giovani talenti. La scelta poi di puntare su un allenatore come Marco Baroni che fino a quel momento non aveva avuto altro che panchine da salvare in serie A o squadre da far salire di categoria nelle serie inferiori.

In piazza scesero circa 10.000 laziali percorrendo il tragitto stadio Flaminio-Ponte Milvio. Tanti tifosi uniti sotto un unico slogan da gridare a gran voce, ovvero “Libera la Lazio”. Lo stesso slogan di oggi che inizia a far rumore in modo sempre più forte tra le vie di Roma.