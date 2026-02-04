Lazio, i tifosi a Lotito: "Competitivi e lasci il club"

Ambiente teso in casa Lazio dove prosegue ad oltranza la contestazione da parte dei tifosi biancocelesti nei confronti del presidente Claudio Lotito. Il messaggio è diventato ormai uno slogan urlato dal popolo laziale nei confronti di colui che guida il club capitolino. Poche parole ma nette quelle indirizzate a Lotito: “competitivi o lasci il club”. Il tifo organizzato dopo non essere entrato allo stadio nell'ultimo match tra Lazio e Genoa sta valutando cosa fare nella prossima gara casalinga contro l'Atalanta.

La petizione del popolo laziale rivolta a Lotito

Trentaseimila tifosi della Lazio hanno sottoscritto una lettera aperta indirizzata al presidente Claudio Lotito per chiedere maggiore rispetto per la tifoseria, per la storia del club e per i suoi valori, oltre a un progetto sportivo ed economico in grado di riportare la squadra a competere stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. In assenza di una svolta, i firmatari chiedono al presidente di valutare la possibilità di cedere la proprietà della società. La lettera è stata pubblicata sulla piattaforma Change.org e ha raccolto in due settimane circa 36mila firme, un numero superiore a quello degli abbonamenti sottoscritti per la stagione in corso. L'iniziativa è stata ideata dai giornalisti Federico Marconi e Alberto Ciapparoni e ha ottenuto l'adesione anche di numerosi personaggi pubblici di fede laziale, tra cui dirigenti, giornalisti ed esponenti del mondo sportivo e culturale. Nel testo, i tifosi lamentano l'assenza di un progetto ambizioso, la mancanza di trofei negli ultimi anni e la difficoltà di identificarsi in una squadra capace di "far sognare", sottolineando inoltre scelte societarie ritenute poco rispettose della storia del club e della propria base di sostenitori. I firmatari chiedono infine una risposta chiara da parte della proprietà sul futuro della Lazio e sulle reali prospettive di rilancio sportivo.

Lotito e le parole di oggi su Romagnoli

Uno dei tanti episodi che ha infastidito il popolo laziale è stata la questione Alessio Romagnoli, destinato a volare in Arabia ma poi trattenuto a suon di colpi di scena e dietrofront. Oggi il presidente Claudio Lotito è stato fugacemente intercettato da un giornalista che gli ha chiesto una dichiarazione sul caso Romagnoli. Lotito ha risposto con poche e col suo solito fare dicendo: “Romagnoli sta la, che non lo vedi”.