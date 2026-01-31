Colpo di scena sulla questione Romagnoli: gli aggiornamenti live

Ecco le ultime indiscrezioni di mercato sulla trattativa che vede l’All-Sadd interessato a Romagnoli

Emanuele Petrucci /
Romagnoli
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via Onefootball

Il mercato in Qatar chiuderà nelle prossime ore, la questione Alessio Romagnoli va seguita fino alla fine. Nelle ultime ore le voci su un suo possibile approdo nella squadra allenata da Mancini si erano raffreddate ma le cose potrebbero cambiare.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Romagnoli e Sarri
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L’aggiornamento delle 18:30 di Pedullà 

La Lazio ha chiesto di più a quanto pattuito (poco meno di 10 milioni). In questo momento Mancini sta provando a chiedere allo sceicco dell’All-Sadd di rilanciare, ma i tempi sono strettissimi.
 

Romagnoli potrebbe dire addio nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini,  la trattativa per Romagnoli è al fotofinish: si stanno limando gli ultimi dettagli con l’All-Sadd ma manca meno di un’ora alla chiusura del calciomercato in Qatar.

Przyborek: “Sarri può rendermi più forte. Ai tifosi dico che…”