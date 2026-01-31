Colpo di scena sulla questione Romagnoli: gli aggiornamenti live

Il mercato in Qatar chiuderà nelle prossime ore, la questione Alessio Romagnoli va seguita fino alla fine. Nelle ultime ore le voci su un suo possibile approdo nella squadra allenata da Mancini si erano raffreddate ma le cose potrebbero cambiare.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

L’aggiornamento delle 18:30 di Pedullà

La Lazio ha chiesto di più a quanto pattuito (poco meno di 10 milioni). In questo momento Mancini sta provando a chiedere allo sceicco dell’All-Sadd di rilanciare, ma i tempi sono strettissimi.



Romagnoli potrebbe dire addio nelle prossime ore

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini, la trattativa per Romagnoli è al fotofinish: si stanno limando gli ultimi dettagli con l’All-Sadd ma manca meno di un’ora alla chiusura del calciomercato in Qatar.