Abbate: "Per la difesa va seguito il nome di..."

La Lazio guarda alla difesa: occhi in casa Siviglia

In questo preciso momento quello difensivo non è il reparto che ha l'urgenza di interventi sul mercato ma, con il passare del tempo e vista la situazione legata ai contratti di Gila e Romagnoli, Fabiani dovrà essere bravo a trovare dei sostituti all'altezza. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato di Kike Salas, centrale del Siviglia accostato più volte alla Lazio: queste le sue dichiarazioni.

IPA

Calciomercato Lazio, Alberto Abbate parla di Kike Salas per la difesa