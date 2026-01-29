Abbate: "Per la difesa va seguito il nome di..."
Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato di un difensore che interessa alla Lazio
La Lazio guarda alla difesa: occhi in casa Siviglia
In questo preciso momento quello difensivo non è il reparto che ha l'urgenza di interventi sul mercato ma, con il passare del tempo e vista la situazione legata ai contratti di Gila e Romagnoli, Fabiani dovrà essere bravo a trovare dei sostituti all'altezza. Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato di Kike Salas, centrale del Siviglia accostato più volte alla Lazio: queste le sue dichiarazioni.
Secondo me, nonostante le vicissitudini che ha avuto, il nome di Kike Salas va seguito. Fa parte di una scuderia che continua a lavorare tanto con la Lazio che è quella di Luis Alberto, Alfaro e ha fatto fare anche l'operazione Mandas. Va tenuto in considerazione pure lui per la difesa.