Di Marzio: "La Lazio è molto vicina a prendere un nuovo difensore..."

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a chiudere un difensore

Emanuele Petrucci /
Lotito e Fabiani
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La Lazio guarda al dopo Romagnoli

I biancocelesti scenderanno in campo oggi contro il Genoa ma il mercato si intensifica sempre di più visto che terminerà tra tre giorni. La questione Romagnoli va seguita con attenzione, il mercato in Qatar termina domani ma il difensore romano potrebbe partire lo stesso. La società sta seguendo diversi profili per sostituirlo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a chiudere un difensore.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Diogo Leite
Photo by Maja Hitij/Getty Images via OneFootball

La Lazio è vicina a Diogo Leite

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina al difensore Diogo Leite dell'Union Berlino: operazione da 2,5 milioni visto che il suo contratto è in scadenza per giugno.

Moretto: "La Lazio ha presentato un'offerta per Frattesi, ecco come stanno le cose..."
"Abbiamo firmato anche noi la petizione": il video risposta della Lazio