Di Marzio: "La Lazio è molto vicina a prendere un nuovo difensore..."
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a chiudere un difensore
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
La Lazio guarda al dopo Romagnoli
I biancocelesti scenderanno in campo oggi contro il Genoa ma il mercato si intensifica sempre di più visto che terminerà tra tre giorni. La questione Romagnoli va seguita con attenzione, il mercato in Qatar termina domani ma il difensore romano potrebbe partire lo stesso. La società sta seguendo diversi profili per sostituirlo: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina a chiudere un difensore.
La Lazio è vicina a Diogo Leite
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Lazio è molto vicina al difensore Diogo Leite dell'Union Berlino: operazione da 2,5 milioni visto che il suo contratto è in scadenza per giugno.