Calciomercato Lazio, nuovi sviluppi sul caso Frattesi: il punto di Pedullà

Alfredo Pedullà ha rivelato alcuni nuovi aggiornamenti riguardanti il caso Frattesi, centrocampista dell'Inter e nel mirino della Lazio e del Nottingham Forest

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via onefootball

Alfredo Pedullà ha rivelato sulla piattaforma social X alcuni nuovi aggiornamenti riguardanti il caso Frattesi, centrocampista dell'Inter e nel mirino della Lazio e del Nottingham Forest.

Il punto di Pedullà 

Calciomercato, l'offerta della Lazio per Frattesi 

Nella giornata di oggi era uscita la notizia che la Società biancoceleste si era fatta avanti per il centrocampista nerazzurro, entrato nel mirino anche del Nottingham Forest, tuttavia, l'Inter ha già rifiutato la proposta di 25 milioni della Lazio, infatti, il club ha già affermato che non accetterà offerte inferiori ai 35 milioni, ma non solo, la Società di Milano chiede un trasferimento a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

