Il San Giuliano risponde a Sarri: il siparietto social

La Lazio ha pareggiato ieri nel match che ha chiuso la nona giornata di Serie A sul campo del Pisa. Uno 0-0 con poche emozioni quello maturato alla Cetilar Arena, che da una parte lascia l'amaro in bocca per la spinta propositiva che poteva esserci dopo la vittoria contro la Juventus dall'altra guardando il bicchiere mezzo pieno è la quinta clean sheet ottenuta ed il quinto risultato utile consecutivo.

Il siparietto social tra Sarri ed il San Giuliano

Durante la conferenza stampa di ieri, Sarri ha voluto rimarcare comunque la difficoltà di giocare sul campo del Pisa dicendo: “Ora poi si pareggia a Pisa e sembra che si sia pareggiato a San Giuliano. La partita era difficile, infrasettimanale a quattro giorni da una partita in cui abbiamo dato tutto…”

Pronta è stata la risposta del Sangiuliano che simpaticamente ha risposto a Sarri attraverso il suo profilo Instagram postando il frammento del video di conferenza in cui Sarri cita la squadra e commentando in didascalia: “Mister Sarri, ci tocca avvisarla: al “Bui” non è mai una passeggiata. Lazio, quando volete vi aspettiamo per un’amichevole… Ma niente sconti: qui non si regala niente a nessuno.”

