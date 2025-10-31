Piscedda: "Dovrebbero togliere la fascia a Zaccagni"

L'occasione più ghiotta della partita di ieri sera contro il Pisa è capitata sui piedi di Isaksen, che dopo una serprentina di Zaccagni è stato messo davanti al portiere dal passaggio del capitano biancoceleste, ma l'ala danese non ha trovato la via del gol colpendo male e in maniera troppo morbida.

Ha fatto discutere la reazione avuta da Zaccagni in occasione dell'occasione di Isaksen e a tal proposito è intervenuto Massimo Piscedda a Radio Laziale.

Le parole di Massimo Piscedda a Radiosei

Dovrebbero togliere la fascia a Zaccagni. Non mi è piaciuto il comportamento di Zaccagni quando Isaksen ha sbagliato il gol. Un capitano non lo fa è già la seconda volta dopo il gesto con Tavares nel derby. Secondo me qualcuno dovrebbe togliergli la fascia. Il capitano non lo fa, incoraggia nei momenti difficili. se sgrida il compagno che ha sbagliato il gol fa tutto il contrario di quello che dovrebbe fare: tenere unito il gruppo.

Isaksen

Isaksen non reagisce perché è un bravo ragazzo: se avesse trovato gente più tosta sarebbe andata diversamente.

Su Zaccagni di nuovo