Lazio, tabù Inter: due vittorie nelle ultime nove sfide di Serie A

La Lazio ha ottenuto soltanto due successi nelle ultime nove partite di Serie A contro l’Inter. Il resto del bilancio racconta di due pareggi e ben cinque sconfitte, confermando le difficoltà dei biancocelesti contro la formazione milanese.

Porta inviolata? Un ricordo lontano

L’ultima volta che la Lazio è riuscita a non subire gol dall’Inter in campionato risale al 31 marzo 2019. Quel giorno, i biancocelesti si imposero 1-0 a San Siro grazie a una rete di Sergej Milinkovic-Savic.

Un intreccio di destini in panchina

A guidare la Lazio in quella vittoria c’era Simone Inzaghi, oggi allenatore dell’Inter. Da allora, la squadra capitolina non è più riuscita a contenere l’attacco nerazzurro, subendo almeno una rete in ogni confronto diretto.