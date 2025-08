Valdifiori: "La Lazio può puntare alla Champions, sui singoli vi dico che…"

Prosegue la preparazione della Lazio in vista dell'inizio del campionato con la subito impervia trasferta a Como contro la squadra di Cesc Fabregas. Ancora molti sono i dubbi legati alla nuova Lazio di Maurizio Sarri sullo schieramento tattico e sulle scelte tecniche che farà il Comandante.

Quest'oggi è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale un calciatore che conosce molto bene Mau: Mirko Valdifiori, di seguito le sue parole.

La Lazio può puntare alla Champions. A Sarri piace molto lavorare in settimana, non giocare in settimana gli farà preparare meglio le partite. La Lazio dovrà sfruttare questo aspetto per far sì di poter vincere e puntare a tornare in Champions. Ci sono giocatori molto forti.